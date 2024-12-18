العالم اليوم - "إنفينيتي باور" تدرس طرح أسهمها في بورصة أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - تدرس شركة إنفينتي باور العاملة في مجال الطاقة المتجددة، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارتها، محمد إسماعيل منصور، لوكالة بلومبرغ.

وأوضح رئيس الشركة أن موعد إداراج الشركة سيتعمد على ظروف السوق، مشيرا إلى أنه من المرجح طرح حصة ما بين 20 إلى 30 بالمئة من أسهم "إنفينتي باور" في البداية.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن الشركة التي تركز على المشاريع في إفريقيا وتمتلك "مصدر" الإماراتية حصة 49 بالمئة فيها، تدرس أيضا فرص الإدراج في بورصات دبي وجوهانسبرغ ولندن والقاهرة.