نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ولبنان: اتفاقات جديدة في تصدير المانجو والتمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

مناقشة تعزيز التبادل الزراعي بين البلدين

أكد وزير الزراعة المصري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان، حيث تم استعراض الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، من بينها تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل إلى لبنان.

كما تم مناقشة إزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين مصر ولبنان، مثل صادرات البطاطس المصرية.

تعاون مستقبلي في تصدير التمور والمنتجات الزراعية

اتفق الوزيران على التعاون في مجال تصدير التمور، حيث تسعى مصر للاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في إنتاج التمور، إذ تحتل مصر المركز الأول عالميًا في هذا المجال، كما تم التطرق إلى أهمية تصدير الحمضيات إلى لبنان.

التعاون في زراعة القمح وزيادة الإنتاجية الزراعية

أشار الوزير اللبناني إلى أن مصر تعد الوجهة الأساسية لاستيراد العديد من السلع الزراعية من لبنان، بما في ذلك التفاح وبعض أنواع الفاكهة.

كما أكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجية المحاصيل، حيث تم تكليف مركز البحوث الزراعية المصري بالعمل مع الجانب اللبناني في هذا المجال.