العالم اليوم - محادثات هدنة غزة.. جهود لحل النقاط العالقة بين إسرائيل وحماس

انتم الان تتابعون خبر محادثات هدنة غزة.. جهود لحل النقاط العالقة بين إسرائيل وحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - قال مصدر مطلع لرويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة الأربعاء في محاولة لحل النقاط العالقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المصدر أن المسؤولين سيناقشان سبل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن "الاتفاق بين حماس وإسرائيل لا يزال على بعد أسابيع".

ووفق المصدر فإن شروط الاتفاق الذي تتفاوض حماس وإسرائيل بشأنه "تتشابه إلى حد كبير مع المقترح السابق للرئيس الأميركي جو بايدن".

وأوضح المصدر أن "الشيء الذي تغير عن مقترح بايدن هو ترجيح بقاء القوات الإسرائيلية في غزة مؤقتا في المرحلة الأولى بمحوري فيلادلفيا ونتساريم".

وأشار المصدر إلى أن "الاتفاق أقرب من أي وقت مضى، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين حماس وإسرائيل ولا شيء مضمون".

وحسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر إسرائيلية فإن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ليس وشيكا على الرغم من التصريحات المتفائلة".

وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى خيبات الأمل السابقة.

وصرّح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "أرى أن التفاؤل الحذر هو طريقة منصفة لوصف الوضع، رغم أن الواقعية تخفف منه كثيرا".

وكانت حركة حماس قد قالت إن المحادثات التي جرت في قطر الثلاثاء بهدف التوصل إلى هدنة في غزة وتبادل رهائن وأسرى كانت "جادة وإيجابية".

وأكدت الحركة في بيان "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".