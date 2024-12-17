نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني أوكراني يعلق على رفض ترامب دعوة زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أنه سيكون من الصعب جدا على كييف التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين.

وأشار النائب المحبوس احتياطيا بتهمة خيانة الدولة، إلى أن رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، توجيه دعوة إلى رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لحضور حفل التنصيب، يدل على أنه سيكون من الصعب جدا على كييف التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين.

وكتب النائب على حسابه في "تلغرام"، "نحن بحاجة إلى تقديم تنازلات وإجراءات عاجلة يرفضها الفوهرر (القائد بالألمانية وكان ينادى به أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية)، بالإضافة إلى أن هذا الرفض يبدو رد فعل عكسيا لرفض زيلينسكي التحدث مع (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان".

وأشار دوبينسكي إلى أن رفض زيلينسكي للحديث مع أوربان، كان محاولة منه للقول إنه لن يتحدث إلا مع ترامب، منوها بأن الأخير لن يشارك في هذه اللعبة وسيبني التواصل وفقا لقواعد خاصة، أو لن يكون هناك أي تواصل على الإطلاق، حسب تعبيره.

ووفقا للنائب، فإنه يتم دفع زيلينسكي إلى "ممر من القرارات" الذي لا يوجد فيه سوى بابين: الخروج من الصراع وفقا لسيناريو ترامب من خلال وقف إطلاق النار والهدنة، أو المغادرة مع فريقه مباشرة بعد 20 يناير، حسب قوله.

وأوضح دوبينسكي "أن جميع القرارات الحاسمة، بما في ذلك الشأن الأوكراني، سيتخذها ترامب في الساعات الأولى بعد تنصيبه، وقد تكون ضربة هذه القرارات على رأس زيلينسكي وعصابته، وللأسف، على بلدنا وقدرة جيشنا على القتال أيضا قد تكون ساحقة، بسبب الانخفاض الحاد في دوافع القتال من انعدام التمويل الأمريكي.. لماذا نقاتل؟، الوقت المتبقي قبل قرار زيلينسكي آخذ في النفاد.. لم يتبق سوى 34 يوما".

يذكر أن ترامب قال في وقت سابق، إنه لم يدع زيلينسكي إلى حفل تنصيبه الذي سيقام في البيت الأبيض في الـ20 من يناير القادم