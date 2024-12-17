العالم اليوم - السيسي يؤكد على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا

انتم الان تتابعون خبر السيسي يؤكد على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.

كما شدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.

من جانب آخر، ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن "الرئيسين أكدا خلال الاتصال على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي ملف الطاقة، فضلا عن عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي".

وأوضح، أن الرئيس القبرصي أكد من جانبه تقديره ودعمه للجهود المصرية المتواصلة وجهود الرئيس شخصيا لتحقيق التهدئة والاستقرار وتفادي تصعيد الوضع في منطقة الشرق الاوسط، بما قد يهدد مقدرات الشعوب وسلامة الدول.

وكان الرئيس المصري، قد أكد الأحد، أن القاهرة "تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية.. وتعمل على إنهاء الأزمات".