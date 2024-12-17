العالم اليوم - نتنياهو يعقد اجتماعا عسكريا داخل الأراضي السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه عقد الثلاثاء اجتماعا أمنيا على ىسفح مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.

وأكد مكتب نتانياهو في بيان أن" نتنياهو أجرى تقييما أمنيا بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتنياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الأسد.

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