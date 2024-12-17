العالم اليوم - إضراب لـ "الدفاع المدني السوري" بدمشق بسبب "الخوذ البيضاء"

انتم الان تتابعون خبر إضراب لـ "الدفاع المدني السوري" بدمشق بسبب "الخوذ البيضاء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - قالت وسائل إعلام سورية أن الدفاع المدني في سوريا، قد عبر عن احتجاجه ضد توكيل مهامهم إلى منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني.

وأفادت أن فوج إطفاء دمشق نفذ إضرابا في ساحة المحافظة، اعتراضا على قيام فريق من الخوذ البيضاء بالقيام بمهامهم وإقصائهم، الأمر الذي اضطرهم إلى المكوث في منازلهم دون عمل.