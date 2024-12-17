نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اغتيال الفريق الروسي إيجور كيريلوف في قلب موسكو: جهاز الأمن الأوكراني مسؤول عن العملية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالات الأنباء العالمية عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الفريق الروسي أول إيجور كيريلوف في قلب موسكو.

وأفاد مصدر داخل جهاز الأمن الأوكراني لوكالة «فرانس برس» أن التصفية كانت عملية خاصة نفذها الجهاز الأوكراني.

ويعتبر كيريلوف، الذي كان يشغل منصب رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، من الأهداف البارزة في هذه العملية.

تفاصيل وفاة كيريلوف ومساعده

وفقًا للتقارير، توفي مساعد كيريلوف أيضًا في الانفجار الذي نجم عن عبوة ناسفة كانت مخبأة في دراجة بخارية.

وأكدت روسيا أن المحققين فتحوا قضية للتحقيق في الحادث. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان رسمي: «يعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي في مكان الحادث»، وأضافت أنه يتم إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد كافة التفاصيل المحيطة بهذه الجريمة.

استهداف المسؤول الروسي

وقع الحادث خارج مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يقع جنوب شرق الكرملين على مسافة نحو 7 كيلومترات (4.35 ميلًا).

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مخبأة داخل دراجة كهربائية.

هذا الحادث جاء بعد يوم من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات للجنرال الروسي باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في أوكرانيا، وفقًا لصحيفة «كييف بوست».

اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية

وكانت محكمة أوكرانية قد أصدرت حكمًا غيابيًا في 16 ديسمبر بحق كيريلوف بتهمة استخدام أسلحة كيميائية محظورة في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه تم تسجيل أكثر من 4800 استخدام للأسلحة الكيميائية في ساحة المعركة منذ بدء النزاع، بما في ذلك استخدام قنابل K-1 القتالية.

تستمر التحقيقات في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العالمية، مع تكثيف الجهود لتوضيح ملابسات هذه العملية التي تضاف إلى قائمة التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.