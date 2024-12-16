نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: زيلينسكي ليس مدعوا لحضو حفل تنصيبي ولست متأكدا من حضور الرئيس الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه لم يوجه دعوة رسمية إلى فلاديمير زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه، معربا عن شكه في حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعقد ترامب مؤتمر صحفي بمنتجع مارالاغو بفلوريدا، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها للصحفيين منذ فوزه بالانتخابات الشهر الماضي.

وأوضح دونالد ترامب التقارير المتعلقة بحضور زيلينسكي حفل تنصيبه المقبل. وفي حديثه للصحفيين، صرح ترامب بأنه لم يوجه دعوة رسمية إلى زيلينسكي، لكنه قال: "يمكنه الحضور ومستعد لاستقباله".

وأوضح ترامب عند سؤاله عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لأن الزعيم الصيني لن يحضر حفل النصيب، قائلا: "لا أعرف ما إذا كان سيحضر حفل التنصيب أم لا.. لم أتحدث معه حقا بشأن هذا الأمر، فقط لكي نفهم: لم يقل نعم أو لا، ومع ذلك، إذا أراد الحضور، سأكون سعيدا باستقباله".

وجاء هذا التوضيح بعد أسابيع من التكهنات حول حضور زيلينسكي المحتمل، حيث أشارت بعض التقارير إلى أنه تم توجيه دعوة رسمية، فيما أكد فريق ترامب على أنه لم يتم تقديم ذلك.

ومن المعتاد أن تتم دعوة السفراء والدبلوماسيين الآخرين لحضور مراسم التنصيب، لكن ترامب، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل.

ولم يشهد التاريخ الأمريكي، وفقا لسجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 1874، حضور أي زعيم أجنبي حفل انتقال السلطة بين الرؤساء الأمريكيين على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح عدد من كبار ممثلي الدول الأجنبية، من بينهم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وسيقام الحفل في 20 يناير 2025.