العالم اليوم - بورصة أبوظبي تبحث التعاون مع هيئة الأوراق المالية العراقية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - بحثت سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في أسواق المال.

ووفقا لبيان نشرته سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، فقد بحث الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي عبد الله سالم النعيمي مع رئيس الهيئة العراقية فيصل الهيمص آلية دخول السوق العراقية لمنصة (تبادل) الرقمية التي أطلقتها سوق أبوظبي عام 2022. جاء اللقاء على هامش مؤتمر جمعيات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) السنوي الذي عقد في أبوظبي.

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