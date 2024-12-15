نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد الصحفي أحمد اللوح ومدير الدفاع المدني بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt باستشهاد مدير الدفاع المدني بمخيم النصيرات نضال أبو حجير، والصحفي أحمد بكر اللوح في قصف إسرائيلي لنقطة الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي أحمد اللوح، جراء استهدافه في قصف إسرائيلي.

وأوضح منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان: "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضى الصحفي أحمد اللوح الذي يعمل مصورا متعاونا مع الجزيرة جراء استهدافه بشكل مباشر في نقطة الدفاع المدني وسط السوق الجديدة بالنصيرات في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "يرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 195 صحفيا".

وأكد: "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ ينعى الصحفي أحمد اللوح، ليجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم".

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين "الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة أن "أجساد الشهداء تفحمت بشكل كامل في مدرسة خليل عويضة ببيت حانون".

وأوضح المراسل أن "سلسلة غارات وقصفا إسرائيليا سجل مساء اليوم على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل الحرب على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 44.976 قتيلا و106.759 إصابة.