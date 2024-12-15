«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسيطر على بلدة جديدة بمقاطعة دونيتسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - قال حسين مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة بمقاطعة دونيتسك.

وأضاف أن تلك السيطرة تأتي فى إطار المسار الذي تتبعه القوات الروسية من أجل إكمال السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيتسك، وفى إطار التطورات العسكرية يوجد اليوم أمر لافت، إذ استطاعت مسيرة أوكرانية أن تستهدف مقر لقوات أمن فى جمهورية الشيشان بـ3 مسيرات.

استهدفت قوات التدخل التابعة للقوات الشيشانية

وتابع: «استطاعت الدفاعات الجوية أن تٌسقط اثنين منهما لكن مسيرة واحدة استطاعت الوصول إلى الهدف، إذ استهدفت قوات التدخل التابعة للقوات الشيشانية، كما أن السلطات المحلية في الشيشان أكدت على أن المسيرة لم تسفر عن سقوط ضحايا وهناك بعض الأضرار القليلة».

وأكمل: «هناك تخوفات روسية في هذه الفترة من أن تقوم أوكرانيا بمهاجمة إحدى المدن الحدودية معها، كمحاولة أخيرة من قبل القوات الأوكرانية قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة أن بعض التصريحات الروسية تشير إلى أن ترامب أصبح يضغط جديًا من أجل إنهاء الأزمة».

عرقلة طريق المفاوضات أمام ترامب

واستطرد: «إدارة بايدن تعمل على الضغط أكثر على أوكرانيا من أجل القيام بأي خطوة يمكن أن ترفع من سقف المواجهات وسقف التحديات من أجل عرقلة طريق المفاوضات أمام ترامب».