العالم اليوم - كوريا الجنوبية.. ارتفاع صادرات الشركات الكبرى بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - ارتفعت صادرات الشركات الكورية الجنوبية الكبرى بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكورية، السبت، أن الزيادة في الصادرات من الشركات الكبرى جاءت بفضل الصادرات القوية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الكيميائية.

وبلغت قيمة صادرات الشركات الكبرى 116.7 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 100 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، تراجعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 4.1 بالمئة خلال الفترة المذكورة بسبب ضعف مبيعات منتجات النقل في الخارج، بينما زادت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بمقدار 5.6 بالمئة.

وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد حققت نموا على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية مطلع ديسمبر الجاري.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.