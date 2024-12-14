الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مكتب الرئيس ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

سيول ـ ا.ف.ب: أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّها دهمت مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون حاول الانتحار بعد توقيفه بسبب هذه القضية.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

من جهتها، قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إنّ كيم الذي استقال الخميس من منصب وزير الدفاع حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.

والوزير السابق متّهم بأنه أدّى "دورا حاسما خلال التمرّد" و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".