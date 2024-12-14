بـ12 رحلة نزوح جراء العدوان.. داليا المجدلاوي تتولى دور الأم لإخوانها الخمسة

القدس المحتلة ـ وكالات:

داليا المجدلاوي فتاة فلسطينية، أجبرها الوجع والإجرام الإسرائيلي أن تصبح أمًا لخمسة من إخوانها بعد أن اغتال الاحتلال والديها وأخيها، في مشهد تراجيدي، يبعث على القهر والحزن والألم.

داليا البالغة من العمر تقول إنه كانت ووالدها وإخوانها في القرية البدوية في شمال قطاع غزة، وبفعل الحرب الإجرامية نزحوا مرات عدة من القرية إلى مدينة غزة والعكس.

تابعت أنهم كانوا نازحين في مدرسة قرب المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، فقرر الأب والأم وأحد إخوانها الذهاب إلى المنزل لتفقده في شهر فبراير الماضي، وحينها قصفت طائرات الاحتلال المنزل ما أدى لارتقاء أمها وأبيها وأخيها.

قالت إنهم أخفوا عنها ارتقاء أخيها، وعندما ذهبت لوداع والديها في مستشفى كمال عدوان، تفاجأت بارتقاء أخيها متأثرًا بجراحه، تؤكد أنها الآن أصبحت الأم لإخوانها الخمسة المتبقين.

داليا تحمل في يديها طفلًا صغيرًا لا يتجاوز عمره العام، تؤكد أنه شقيقها الأصغر ووضعته أمها أثناء الحرب قبل استشهادها بأشهر قليلة.

وخاضت داليا رفقة إخوانها 12 رحلة نزوح مرة، انتهت بها في مدرسة وسط قطاع غزة، في ظروف قاهرة، وقاسية حد الموت والوجع والويلات.

وقبل النزوح الأخير إلى منطقة وسط قطاع غزة في يوليو الماضي، كانت داليا تنزح في منطقة غرب مدينة غزة، وكانت تذهب يوميًّا لالتقاط نبتة الخبيزة لسد رمق إخوانها في ظل حالة الجوع التي تنتشر بشدة في مناطق القطاع.

تتحدث داليا عن وجع قاهر يتملك قلبها، وهي الآن مسؤولة عن 5 إخوة أصغرهم لا يتجاوز العام، “مأكلهم، ومشربهم، وملبسهم، وتعليمهم”، تقول: “الله يرحمك يا أمي ويا أبي، تركوني في هذا الهم والوجع”.

تبكي وتؤكد أنها ستكون سندًا لهم، وستكمل مشوار أمها حيث تحولت من أخت إلى أم وأب.