تايوان ترصد 53 طائرة عسكرية صينية و19 سفينة

تايبيه ـ ا.ف.ب: أعلنت تايوان أنّها رصدت حول الجزيرة 53 طائرة عسكرية صينية و19 سفينة، وذلك في إطار تنفيذ الجيش الصيني أكبر انتشار بحري له منذ سنوات عديدة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّ الطائرات والسفن، وبينها 11 سفينة حربية، تمّ رصدها خلال فترة 24 ساعة انتهت في الساعة السادسة صباحا.

وكانت تايوان أعلنت الثلاثاء أنّها تواجه انتشارا عسكريا صينيا ضخما قرب مياهها، أكبر من ذاك الذي واجهته في أغسطس 2022 ردا على الزيارة التي قامت بها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، إلى تايبيه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء إنّها رصدت حول الجزيرة خلال فترة 24 ساعة 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية.

وأتى هذا الانتشار العسكري الصيني الضخم بعيد أيام من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي وأدانتها بكين بشدّة.