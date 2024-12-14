رئيس وزراء باكستان يدين دعوة حركة الإنصاف للعصيان المدني

إسلام آباد ـ د.ب.أ: أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف دعوة حزب حركة الإنصاف الباكستانية للعصيان المدني ووصفها بأنها مؤامرة ضد باكستان، مشيرا إلى أن أعداء الدولة فقط هم من يمكنهم توجيه مثل هذه الدعوة، في وقت يتحسن فيه الاقتصاد.
وأكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن الاستقرار الاقتصادي لبلاده، مرتبط بشكل مباشر باستقرارها السياسي.
وفي كلمته أمام مجلس الوزراء الاتحادي، ذكر رئيس الوزراء أن التضخم في تراجع إلى 57ر3%، وأن اقتصاد باكستان يسير على المسار الصحيح، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.
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