العالم اليوم - الذهب ينهي سلسلة خسائر استمرت لأسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، لتنهي سلسلة خسائر امتدت لأسبوعين.

وجاء ذلك بعد رفع المستثمرين لتوقعاتهم هذا الأسبوع بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 ارتفاعا أسبوعيا طفيف بنسبة 0.6 بالمئة، وذلك رغم تراجعها في تداولات الجمعة بنسبة 1.25 بالمئة، أو 33.6 دولار، لتصل إلى 2675.8 دولارا للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 106.98 نقطة.

وتتوقع الأسواق بنسبة 97.5 بالمئة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء المقبل، بحسب أداة "فيد واتش"، ارتفاعًا من 86 بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان بنك "غولدمان ساكس" قد توقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

وقال البنك في مذكرة إن ارتفاع الذهب سيحدث حتى لو استمرت قيمة الدولار الأميركي في الارتفاع.

وقال محللون في "غولدمان ساكس" ، الأربعاء، إن الأسواق قد تشهد زيادات في كل من أسعار الذهب وقيمة الدولار في عام 2025، بسبب خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.