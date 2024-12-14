هيئة التراث السعودية تشارك في الدورة السادسة لمعرض "تراثنا" بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الهيئة العامة للتراث في الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024" خلال الفترة من ١٢ إلى ٢١ ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويقدم جناح الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس التراث الوطني وتبرز الهوية الثقافية للمملكة، كما يقدم الحرفيون السعوديون المشاركون من مناطق المملكة عرضًا حيًا لأعمالهم.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد افتتح معرض تراثنا، وزار الأجنحة المشاركة، من ضمنها جناح الهيئة العامة للتراث، وقدّم مسؤولو الجناح شرحًا عن الأنشطة والمنتجات التي يقدمها الحرفيون السعوديون من الصناعات اليدوية التقليدية.

وأكد الدكتور مدبولي أن المعرض يُمثل مُلتقى مُهمًا لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري للدول المشاركة.

يُشار إلى أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويحظى بمشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.