العالم اليوم - طائرة شحن روسية تغادر سوريا إلى دولة عربية

انتم الان تتابعون خبر طائرة شحن روسية تغادر سوريا إلى دولة عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا، السبت.

وأضاف المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة لرويترز أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن موقع "ماكسار" للرصد عبر الأقمار الاصطناعية صورة تظهر طائرات شحن في مهبط روسي في سوريا في وضع الاستعداد لاستقبال معدات ثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.

وتظهر الصور التي نشرها موقع ماكسار مساء الجمعة طائرات شحن في قاعدة حميميم الجوية في سوريا مع فتح مخاريط مقدمتها في علامة على استقبال المعدات الثقيلة، إلى جانب تفكيك طائرات الهليكوبتر وإعدادها للنقل.