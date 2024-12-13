نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "الوطن" السورية بشن إسرائيل مساء اليوم الجمعة غارات على محيط العاصمة السورية دمشق.

كما تحدثت الصحيفة عن شن غارات إسرائيلية على مركز البحوث العلمية الزراعية بمدينة مصياف في جنوب غرب مدينة حماة.

وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أيضا مطار "الضمير" العسكري بريف دمشق ومواقع عسكرية في ريفي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على محيط دمشق استهدفت مستودعات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في جبل قاسيون.

وخلال الأيام القليلة الماضية وجّهت مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها. كما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق عن انهيار اتفاق فض الاشتباك مع سوريا على خلفية سقوط الحكومة السورية يوم 8 ديسمبر الجاري. ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في منطقة الجولان التي أعلن نتنياهو أنها "ستبقى للأبد جزءا من إسرائيل".