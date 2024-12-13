نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم 434.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 434 على التوالي حربه المدمرة وقصفه لقطاع غزة مخلفا قتلى ومصابين ودمارا وخرابا كبيرين.

وفي ما يلي مجمل الاستهدافات الإسرائيلية منذ الصباح وحتى مساء يوم الجمعة:

محافظة غزة:

- مصابان في قصف شنه الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عودة في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

- قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة رشيد في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

- مقتل فلسطينيين في استهداف مسيرة إسرائيلية محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

- طائرات "الكواد كابتر" تلقي قنابل على محيط ديوان أبو شريعة ومحيط مسجد الاستجابة في حي الصبرة.

- ثلاثة قتلى و5 إصابات في قصف استهدف عددا من الفلسطينيين في شارع النصر غرب مدينة غزة.

- مقتل المصور شادي السلفيتي بقصف على مدينة غزة.

- خمسة قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

- أربعة قتلى وإصابات في قصف إسرائيلي بمحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

- إصابات بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في محيط دوار الجلاء غرب مدينة غزة.

- قتلى ومصابون في استهداف تجمع بمحيط مقر الصناعة جنوب مدينة غزة.

- وصول قتيل مجهول الهوية إلى مستشفى المعمداني بعد قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين بالقرب من رمزون السامر وسط مدينة غزة.

محافظة الشمال:

- القوات الإسرائيلية تحرق بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

- الجيش الإسرائيلي يستهدف شقة سكنية لعائلة أبو الجبين بجوار مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

المحافظة الوسطى:

- سقوط قتلى ومصابين بعد استهداف مجموعة من الفلسطينيين بمحيط جمعية تمكين المرأة شمال المخيم الجديد في النصيرات.

- قتيل في قصف بمسيرة إسرائيلية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

محافظة الجنوب:

- مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.

- آليات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

- الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المنازل في محيط محطة أبو قمر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

- 3 إصابات برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 قتيلا و106.454 مصابا.