نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. محمد البشير أول رئيس حكومة يلقي خطبة الجمعة في الأموي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للمرة الأولى في تاريخ سوريا يلقي رئيس حكومة خطبة يوم الجمعة في الجامع الأموي بالعاصمة دمشق.

وألقى رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير خطبة "جمعة النصر" من منبر المسجد الأموي ذي المكانة الدينية التاريخية في العاصمة بحضور أكثر من 60 ألف مصل حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتحدث محمد البشير في الخطبة عن تغيير الظلم الذي لحق بالسوريين والدمشقيين تحديدا، وعن الوحدة الوطنية.

وتزامن إلقاء خطبة الجمعة مع الاحتفال بسقوط نظام الأسد، حيث دعا قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" إلى الاحتفال بانتصار الثورة.

وكان الشرع قد أعلن أنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد وقبل ذلك أعلنت إدارة العمليات العسكرية العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية.

جدير بالذكر أن الجولاني توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم.

وصباح يوم الأحد 8 ديسمبر أعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد” بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.