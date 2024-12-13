العالم اليوم - القيمة السوقية لشركة الرقائق برودكوم تقفز إلى تريليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - قفزت القيمة السوقية لشركة الرقائق الإلكترونية "برودكوم" الأميركية، إلى تريليون دولار، لأول مرة في تاريخها، وسط توقعات بزيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة التي تورد الرقائق الإلكترونية لأبل وشركات تكنولوجية كبرى أخرى، بنحو 21 بالمئة إلى 218.28 دولار بعد افتتاح الأسواق في نيويورك، الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لسعر السهم منذ مارس 2020، بحسب بلومبرغ.

وكانت الشركة قالت في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان الأرباح أن مبيعات منتجات الذكاء الاصطناعي سترتفع بنسبة 65 بالمئة في الربع الأول، وهو أسرع بكثير من نمو أشباه الموصلات الإجمالي الذي بلغ حوالي 10 بالمئة.

مثل شركة "إنفيديا"، تضع شركة "بودكوم" نفسها لتكون المستفيد الرئيسي من جنون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت الشركة التي يقع مقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن تحصل على أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية من سوق الذكاء الاصطناعي المتنامية، متجاوزة بذلك أجزاء أخرى من أعمالها. وفي النهاية، وصل الرقم إلى 12.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هوك تان، إن إيرادات الذكاء الاصطناعي نمت بنسبة 220 بالمئة خلال العام، مدفوعة بالطلب على المعالجات ومكونات الشبكات. وفي الوقت نفسه، سينخفض ​​الطلب على الرقائق غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الربع الأول. وستبلغ المبيعات الإجمالية 14.6 مليار دولار في الفترة التي تمتد حتى يناير.