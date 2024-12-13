العالم اليوم - ردا على ترامب.. كندا تدرس فرض ضرائب على بعض صادراتها لأميركا

انتم الان تتابعون خبر ردا على ترامب.. كندا تدرس فرض ضرائب على بعض صادراتها لأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - قالت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، إن الحكومة الكندية تدرس فرض ضرائب على سلع رئيسية تصدرها لأميركا، بما في ذلك اليورانيوم والنفط والبوتاس، إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية.

وبحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فإن ضرائب التصدير المقترحة ستكون الملاذ الأخير لكندا، وإن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في أميركا، وقيود تصدير على بعض المنتجات الكندية، سيكون على الأرجح الخيار الأول، وفقا لما نقلته بلومبرغ.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الكندية، الجمعة، إن بلادها سترد بقوة إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصادرات الكندية.

وأضافت في مؤتمر صحفي "سيكون الرد الكندي قويا حتما. أنا واثقة من أنه سيكون فعالا".

وتعد كندا أكبر مزود خارجي للنفط إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير، إذ تعتمد بعض المصافي على النفط الكندي الثقيل الأرخص سعراً، في ظل قلة البدائل المتاحة.

وإذ تم فرض هذه الضرائب على النفط الكندي، فإنه سترفع التكاليف بشكل كبير على منطقة الغرب الأوسط الأميركي، حيث تعتمد مصانع الوقود على كندا للحصول على ما يقرب من نصف الخام المستخدم في إنتاج البنزين والديزل، بحسب بلومبرغ.

اليورانيوم الكندي هو أيضاً المصدر الأجنبي الأكبر للوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية الأميركية، بينما يمثل البوتاس من المقاطعات الغربية الكندية مصدراً رئيسياً للأسمدة للمزارع الأميركية.

وخلال هذا الأسبوع، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين إن الأميركيين بدأوا يدركون أن الرسوم الجمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.

وفي حديثه خلال حدث نظمته غرفة تجارة هاليفاكس، قال ترودو أيضا إن التعامل مع ترامب سيكون "أكثر تحديا" هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة، لأن فريق ترامب يأتي بمجموعة أكثر وضوحا من الأفكار لما يريدون القيام به فورا، مقارنة بعد فوزه في الانتخابات الأولى في عام 2016.

وكان الرئيس المنتخب قد هدد بفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين والمخدرات.

وفي مطلع الشهر الجاري، سافر ترودو إلى فلوريدا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتناول العشاء مع ترامب في مقر إقامته في مار الاجو، بعد أيام من تعهد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية بعد أن يؤدي اليمين رئيسا في يناير.

وعقب اللقاء قال ترامب إنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي.