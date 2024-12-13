نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير متحف طاجيكستان الوطني والقومي للحضارة يناقشان سبل التعاون بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية، التقى مدير المتحف الوطني فى طاجكيستان إبراهيم زودا ظفارشو صفا مع مدير المتحف القومي للحضارة المصرية وناقش الطرفان خلال اللقاء مسألة توقيع اتفاقية تعاون بين المتحف الوطني والمتحف الوطني للحضارة النحاسية.

وذكروا أنه في إطار هذه الاتفاقية يمكننا العمل على قضايا مهمة في مجال علم المتاحف بما في ذلك الأبحاث ودراسة التراث التاريخي والثقافي، وتنظيم المعارض المؤقتة وترميم المعالم التاريخية، وتنظيم دورات إعادة تدريب موظفي المتاحف في كلا البلدين، وغيرها من مجالات نشاط المتحف.

وفي الختام، ورمزًا للصداقة والاحترام، قدم قادة المؤسستين الهدايا التذكارية.

وقام مدير المتحف الوطنى الطاجيكى برفقة موظفو المتحف الوطنى الطاجيكى بزيارة المتحف المصرى الكبير وبعد الاجتماع مع مدير عام المتحف المصري الكبير قاموا بتفقد بعض المعروضات من المتحف.يعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف التاريخية في العالم، والذي يعكس حضارة مصر القديمة.

يقع هذا المتحف على بعد مسافة قصيرة من أهرامات الجيزة ويهدف إلى عرض التراث التاريخي والثقافي الغني لمصر القديمة.

وبحسب المسؤولين المصريين تبلغ المساحة الإجمالية لهذا المتحف 600 ألف متر مربع، منها 480 ألف متر مربع مخصصة للعرض المتحفي، تم بناء المتحف باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصميم المعاصر، ويقدم للزوار تجربة تاريخية تفاعلية.

والمتحف المصري الكبير ليس مكانًا لعرض القطع الأثرية القديمة فحسب، بل يعتبر أيضًا مركزًا للتعلم والبحث، فهو يضم مركز ترميم ومتحفًا للأطفال ومركزًا ترفيهيًا وسينما وغيرها من الخدمات.