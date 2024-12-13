نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة طاجكيستان بالقاهرة تشهد حفل تدشين معرض فنى عن تاريخ بلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت سفارة طاجكيستان بمصر احتفالية تدشين معرض فنى يحكى تاريخ طاجكيستان الوطنى ويؤرخ زيارة الرئيس الطاجيكى أمام على رحمن لمصر عام 2022 ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد دشن المعرض مدير متحف طاجكيستان الوطنى إبراهيم زودا ظافرشو صافو وسفير طاجكيستان بمصر مزازاد برويز وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة وأعضاء الجالية الطاجيكية فى مصر.

وعبر المسؤل الطاجيكى بسعادته الكبيرة بزيارته الأولى لمصر وقال إن زيارته لمصر جاءت لبحث سبل التعاون الثقافى بين الجانبين خاصة في مجال المتاحف.