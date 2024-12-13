العالم اليوم - 6 مرات.. صلاح يعادل رقم رونالدو وجيرارد في الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر 6 مرات.. صلاح يعادل رقم رونالدو وجيرارد في الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة، فوز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة لاعب شهر نوفمبر.

وساهم صلاح في 5 أهداف من أصل 7 سجلها ليفربول في المباريات الثلاث التي فاز بها بالدوري هذا الشهر، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب.

وسجل صلاح هدف الفوز في المباراة التي فاز بها ليفربول على برايتون 2-1، كما شارك في الهدفين الذين سجلهما ليفربول أمام أستون فيلا، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني أمام ساوثهامبتون في المباراة التي فاز بها ليفربول 3-2.

وكان صلاح هداف شهر نوفمبر في الدوري الممتاز، ويملك اللاعب المصري حاليا 13 هدفا هذا الموسم، متساويا مع إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وساهم صلاح (32 عاما) في 21 هدفا هذا الموسم، كأكثر لاعب في الدوري الممتاز، متفوقا بأربع مساهمات على كول بالمر لاعب تشلسي صاحب المركز الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة منذ أكتوبر 2023، والسادسة التي يفوز بها بشكل عام، ليتعادل مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ويحتاج صلاح إلى الفوز بها مرة واحدة أخرى ليعادل رقمي هاري كين وسيرخيو أغويرو، الذين فازا بالجائزة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وفي سياق متصل، توج آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة مدرب الشهر.

وكان ليفربول الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته التي أقيمت في نوفمبر.

وبفضل الفوز على برايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون، أنهى ليفربول شهر نوفمبر وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها سلوت بالجائزة، حيث تفوق على فابيان هورتسلر وغاري أونيل.