نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزراء ودبلوماسيين وفنانين.. سفارة قطر بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني للبلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة دولة قطر بالقاهرة باليوم الوطني للدولة في حفل كبير جمع نخبة من الوزراء والمسؤولين المصريين،بينهم وزراء النقل والكهرباء والثقافة والشؤون النيابية، إضافة إلى دبلوماسيين وفنانين وإعلاميين وشخصيات بارزة من مختلف المجالات.

وبدأت الاحتفالية بعزف نشيد السلام الوطني لمصر وقطر، فيما أكد السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في القاهرة، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل رمزًا للقيم الأساسية التي تتمسك بها قطر، مثل الولاء الوطني والتضامن والفخر، مشددًا على أهمية استلهام العبر من الماضي العريق والاحتفال بالحاضر والتطلع إلى مستقبل مشرق.

وعبّر السفير عن اعتزازه بمشاركة الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والإعلاميين في هذا الحدث، الذي يأتي تحت القيادة الحكيمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي كلمته، أشار السفير الأنصاري إلى القيم المشتركة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، باعتبارهما عضوين فاعلين في المجتمع الدولي.

وأشاد بالجهود التنموية التي تحققها كلتا الدولتين، سواء من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية في مختلف القطاعات، أو من خلال المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مصر.

كما أثنى السفير على الجالية المصرية المقيمة في قطر، التي تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير إلى التعاون المتزايد في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مستشهدًا بالأرقام التي تؤكد عمق العلاقات، حيث تعمل 261 شركة قطرية في مصر، إلى جانب 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية.

كما أكد أن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لا تزال أقل من الطموحات، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتنشيط حركة التبادل التجاري واستثمار الفرص الكبيرة بين البلدين.

وأعرب السفير عن شكره للخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني وشركة الديار ومجموعة “بي إن” الإعلامية لدورهم الكبير في تعزيز الروابط الاقتصادية بين قطر ومصر، مشيرًا إلى مساهماتهم الفاعلة في السوق المصري.

وفي سياق كلمته، تناول السفير القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها القضية المركزية للأمة العربية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه قطر ومصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يشمل إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي المسؤول لتجنب المزيد من التصعيد والعنف في المنطقة، مشيرًا إلى تحذيرات القيادة في كل من قطر ومصر من تداعيات إهمال القضية الفلسطينية على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته، دعا السفير الأنصاري المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لتحقيق الأمن والتنمية والسلام العالمي، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب قرارات مسؤولة من قيادات تؤمن بالسلام وحقوق الإنسان.

كما أكد أن دولة قطر ستواصل سياستها الداعمة للتنمية الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، بما يعكس التزامها بالقيم الإنسانية والتعاون العالمي.

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، تهانيه إلى الشعب القطري والملحقية القطرية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، مشيدًا بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وأواصر تعاون وثيقة.

وأشار الوزير خلال كلمته، إلى أن مصر وقطر تجمعهما علاقات أخوية تمتد عبر مختلف المجالات، موضحًا أن العام الجاري شهد تعزيزًا ملحوظًا للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.

وأكد أن هذا التعاون المثمر يعكس إرادة القيادتين السياسيتين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة من الجانبين تهدف إلى تحقيق طفرة في العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود خطط لتعزيز التعاون في مشروعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة ويستفيد من الفرص الواعدة في كلا البلدين.

واختتم الفريق كامل الوزير تصريحه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم الرعاية والدعم للجالية المصرية المقيمة هناك، معتبرًا أن هذه الرعاية تجسد الروابط الإنسانية العميقة بين شعبي البلدين، وتتجاوز العلاقات الرسمية لتؤكد روح التضامن والتعاون المشترك.