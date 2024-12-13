نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفيديف: الأنغلوساكسونيون يريدون تطبيق سيناريو كوسوفو على تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن لدى الأنغلوساكسونيين هدفا طويل المدى يتمثل في إعلان استقلال تايوان وفقا لسيناريو كوسوفو ليكون لهم بعدا استيطانيا في شرق آسيا.

جاء ذلك وفقا لمقال كتبه دميتري مدفيديف لمجلة "الشؤون الدولية" أكد فيه أن الأنغلوساكسونيين حددوا لأنفسهم هدفا سياسيا محددا وهو "إعادة صياغة (هوية الجزيرة) بشكل شامل. وهو ما سيجعل من الممكن طمس مبدأ (الصين الواحدة)، وإعلان استقلال تايوان وفقا لسيناريو كوسوفو، وهو ما يقوض الوضع الراهن في مضيق تايوان، وفي المستقبل وبذلك تشكيل وضع رسمي يعتمد على الولايات المتحدة في شرق آسيا".

ووفقا لمدفيديف، فإن هذه الخطة تتوافق تماما مع تطلعات واشنطن لجذب منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى فلك "الناتو" وتحريض الدول ضد بعضها البعض.

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن القومي الانتباه إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، تستخدم أدوات مثل التلاعب بالفصل اللغوي، وزراعة القومية المحلية، وتعزيز القيم والمواقف الأيديولوجية الموالية للغرب، والغريبة على الثقافة الوطنية التقليدية الصينية المتداولة، وهي أساليب تتشابه مع تلك المستخدمة في أوكرانيا