نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. حفيدة الرسام الروسي الشهير بولينوف تتحدث عن رحلته إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة معرضا فنيا 7 مساء الأحد المقبل بعنوان "رحلة إلى الشرق".

ويتناول المعرض التراث الفني الذى تركه الرسام الروسي الشهير "فاسيلي بولينوف" الذى جاء إلى مصر في شتاء 1881 عندما أراد صنع لوحات إنجيلية عن حياة المسيح فقرر التوجه شرقا إلى مصر وفلسطين وسوريا لمعايشة الأماكن التى عاش فيها السيد المسيح.

وعندما وصل إلى الإسكندرية صاح أخيرا دخلنا ميناء الاسكندرية الرائع وأنا فى مصر وتحقق الحلم.

وطاف بولينوف أقاليم مصر وسجل الكثير عنها فى 3 مجلدات، وتتحدث حفيدته ناتاليا بولينوفا عالمة المتاحف ومديرة المتحف التاريخي الفني وعضو المجلس الدولي للمتاحف عن ولعه بالحضارة الشرقية، وتجربة زيارته لمصر.