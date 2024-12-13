نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله بن زايد يبحث مع وزير خارجية روسيا التطورات في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.

وأكد الجانبان ضرورة تفعيل وتعزيز دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

