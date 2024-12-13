العالم اليوم - فيديو.. السوريون يحتفلون في عموم البلاد بسقوط نظام الأسد

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. السوريون يحتفلون في عموم البلاد بسقوط نظام الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:28 مساءً - رصدت كاميرا "دوت الخليج" الجمعة، توافد عدد كبير من السوريين على ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، وفي مدن أخرى، للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

وقال موفد "دوت الخليج" إلى دمشق، إن الساحة شهدت تجمع عدد كبير من السوررين القادمين من مختلف مناطق البلاد.

كما توافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق، قبيل صلاة الجمعة التي يتوقع أن يشارك فيها زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وظهر في صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد غفير من السوريين بينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد في دمشق القديمة، في مشهد غير مألوف في العاصمة السورية.

وكان رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قد دعا الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري.

وأكد في كلمة بثت عبر منصات الهيئة، على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين".