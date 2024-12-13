العالم اليوم - نجم سعودي في سماء إيطاليا.. الصحف تتغنى بسعود

انتم الان تتابعون خبر نجم سعودي في سماء إيطاليا.. الصحف تتغنى بسعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:28 مساءً - قدم النجم السعودي سعود عبد الحميد أداء مميزا، بقميص فريقه روما الإيطالي، مساء الخميس، وكان نجم لقاء الفريق أمام براغا البرتغالي ببطولة يوروبا ليغ.

وسجل عبد الحميد هدفا جميلا، ليساهم في فوز روما بنتيجة 3-0، وأصبح أول لاعب سعودي يسجل في بطولة أوروبية عبر التاريخ.

الصحافة العالمية والإيطالية، انهالت بالثناء على اللاعب السعودي، الذي خاض مباراة كاملة بقميص روما دون أن يستبدل، لأول مرة منذ انتقاله لفريق العاصمة الإيطالية الصيف الماضي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" قال: "لن ينسى سعود عبد الحميد تلك الأمسية التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو. راقبه (المدرب) رانييري في التدريبات واكتشف سهما في الجناح الأيمن.. روما تكتشف سعود عبد الحميد القطار الذي أغرق براغا".

موقع "fanpage" قال: كان الجناح السعودي في الواقع المفاجأة الكبرى التي قدمها كلاوديو رانييري، واستجاب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بتجاوز التوقعات.. سعود حصد على التقييم الأعلى في مباراة روما وسبورتنغ براغا وأثبت أنه الأفضل على أرض الملعب".

صحيفة "ilmessaggero" قال: "سعود عبد الحميد يدخل التاريخ ويصبح أول سعودي يُسجل هدفًا في الدوري الأوروبي بعد تألقه في مباراة روما أمام سبورتينغ براغا".

صحيفة "siamolaroma" قال: " أظهر سعود تكيفا سريعا مع الدوري الإيطالي، مؤكدا صفاته المتمثلة في السرعة، وتميز المدافع أيضا بتعدد استخداماته ورؤيته التكتيكية".

ومع إصابة الظهير الأيمن للفريق، التركي زكي تشيليك، زاد اعتماد المدرب كلاوديو رانييري على عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن.

وشارك عبد الحميد في 5 مباريات مع روما حتى الآن.