نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال خادمة قصر باكنغهام بعد أن خرجت حفلة عيد الميلاد عن نطاق السيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم اعتقال خادمة تعمل في قصر باكنغهام، بعد أن سادت الفوضى في حفل عيد ميلاد مخصص للموظفين.

وحسب المعلومات فإن الحفلة خرجت عن نطاق السيطرة، حيث تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في All Bar One في شارع فيكتوريا.

ووصل ما يصل إلى 50 موظفا لحضور حفل تم الترتيب له مسبقا بعد تناول المشروبات في قصر باكنغهام.

ووجهت امرأة، يعتقد أنها خادمة، لكمة إلى المدير، وحطمت نظارته وتم القبض عليها، حسب ما أوردته صحيفة "ذا صن".

وحاول الأمن تهدئتها لكنها استمرت في إلقاء أكواب الزجاج.

وقال أحد الشهود: "لم أر قط شخصا واحدا يصاب بهذا الجنون أثناء قضاء ليلة في الخارج".

وهرعت الشرطة إلى الحانة بعد الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء وتم القبض على المرأة التي تبلغ من العمر 24 عاما، بتهمة الاعتداء والأضرار الجنائية والسكر والفوضى.

واحتجزت في زنزانة طوال الليل، ثم أطلق سراحها بعد 24 ساعة تقريبا بغرامة مالية.

وزعم أحد المصادر أنها كانت "ليلة صعبة" على جميع المعنيين. وقال آخر: "لقد خرج شخص ما إلى الخارج، وحطم الزجاج، ثم تم القبض عليه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقيم فيه المكاتب في جميع أنحاء البلاد حفلات عيد الميلاد مع تحذيرات من أنها قد تخرج عن نطاق السيطرة قبل Black Eye Friday، أو Mad Friday، الأسبوع المقبل