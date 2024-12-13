نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يعمل على الانتشار في القطاعين الأوسط والغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر أمنية لصحيفة "الأنباء" إن نجاح عملية انتشار الجيش اللبناني في الخيام ينتظر أن تعقبها عمليات انتشار مماثلة في القطاعين الأوسط والغربي.

وأشارت مصادر أمنية لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى أن نجاح عملية انتشار الجيش في الخيام ينتظر أن تعقبها عمليات انتشار مماثلة في القطاعين الأوسط والغربي.

سب المصادر فإن هذا الأمر ما زال يواجه بمعارضة إسرائيلية شديدة وتعمل لجنة المراقبة على حل هذا الموضوع. وتوقفت المصادر عند استمرار الخروقات الإسرائيلية ومطالبة الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدة الحميدية واطلاق المسيرات.

هذا وقالت قيادة الجيش إن وحدات من الجيش تعمل على فتح طرقات نبع إبل والشريقي وحي جبلي المؤدية إلى بلدة الخيام - مرجعيون من الجهة الشمالية، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة.

وأعادت التذكير بخطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار