العالم اليوم - فيديو.. مقتل شخص بـ"احتفالات العلم السوري الجديد" في الرقة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مقتل شخص بـ"احتفالات العلم السوري الجديد" في الرقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - قتل شخص وأصيب 43 آخرون في إطلاق نار عشوائي، أثناء الاحتفال برفع علم الاستقلال السوري وسط مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، شخصا من بين الحشد يطلق النار بشكل خطير بين المحتفلين.

وردا على اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإطلاق النار، أكدت أنها "ستحاسب أي طرف يثبت تورطه أو استغلاله للسلطة بشكل غير عادل، ولن تسمح بأي تجاوزات".

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت من خلاله منع تنظيم التجمعات غير المرخصة بأي شكل من الأشكال، وحمل السلاح أو استخدامه في الأماكن العامة أو الخاصة.

تحذير من الجولاني