العالم اليوم - فيديو.. فصائل المعارضة داخل مطار دير الزور العسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أظهر مقطع فيديو انتشار فصائل المعارضة المسحلة داخل مطار دير الزرو العسكري شرقي سوريا، الجمعة.

والتقط الفيديو الذي نشرته الفصائل من سيارة تتجول داخل مرافق المطار، وتظهر به مركبات عسكرية متوقفة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استحوذت على الأسلحة والذخائر التي تركها الجيش السوري في مطار دير الزور العسكري، تزامنا مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على أنحاء سوريا.

وفي وقت لاحق، انسحبت "قسد" إلى شرق الفرات مع دخول الفصائل مدينة دير الزور.

والجمعة أفاد مراسل "دوت الخليج"، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت في سماء دير الزور والرقة، منعا لاستغلال تنظيم "داعش" الأحداث وإعادة الانتشار في المدينتين.