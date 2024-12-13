العالم اليوم - ميتا تطلق ذكاء اصطناعي جديد لتعزيز الميتافيرس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - أعلنت شركة ميتا الخميس أنها ستطلق نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ميتا موتيفو) بإمكانه التحكم في تحركات وكيل رقمي يشبه الإنسان، مع إمكانية تعزيز تجربة الميتافيرس.

وتضخ الشركة عشرات المليارات من الدولارات في استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتقنيات الميتافيرس الأخرى، مما دفع توقعات النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى مستوى قياسي يتراوح بين 37 مليار دولار و40 مليار دولار.

كما تطلق ميتا العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للاستخدام المجاني من جانب المطورين، وترى أن المصادر المفتوحة يمكن أن تعود بالنفع على أعمالها من خلال تعزيز إنشاء أدوات أفضل لخدماتها.

وقالت الشركة في بيان "نعتقد أن هذا البحث قد يمهد الطريق أمام وكلاء متجسدين بالكامل في الميتافيرس".

وذكرت الشركة أن ميتا موتيفو يعالج مشاكل التحكم في الجسم الشائعة في الصور الرمزية الرقمية، بما يساعد على أداء الحركات بطريقة أكثر واقعية تشبه الإنسان.

وتضمنت أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي أصدرتها ميتا أداة تحمل اسم (فيديو سيل) التي تضيف علامة مائية مخفية لمقاطع الفيديو مما يجعلها غير مرئية للعين المجردة ولكن يمكن تتبعها.