العالم اليوم - إسبانيا.. اتهام زوجين ببيع ابنتهما بـ5 آلاف يورو

انتم الان تتابعون خبر إسبانيا.. اتهام زوجين ببيع ابنتهما بـ5 آلاف يورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - وجهت السلطات الإسبانيو اتهامات إلى زوجين ببيع ابنتهما (14 عاما) إلى رجل (22 عاما)، مقابل 5 آلاف يورو قبل نحو 3 أعوام مضت، وفقا لما أفادت به تقارير وسائل إعلام محلية، الخميس.

وتمكنت الفتاة من الفرار بينما اعتقل والداها، اللذان ذهبا إلى قسم الشرطة في كاديز جنوب غربي البلاد للإبلاغ عن فقدانها، جنبا إلى جنب مع الرجل، وفقا لصحيفة "لا فامغارديا" ووسائل إعلام محلية.

وجرى الاعتقال في أوائل ديسمبر الجاري، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام.

الفتاة التي تقدمت بشكوى، قالت للشرطة إنها خضعت لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وعاشت مع الرجل في شاحنة لتوصيل الطلبات وأجبرت على جمع الخردة المعدنية من أجل جني المالي، وفقا للتقارير.

كما أبلغت الشرطة أيضا أنها تعرضت لانتهاكات جنسية من رجل آخر عندما كان عمرها 12 عاما، ويبدو أنه تم تنسيق ذلك من قبل والدها.

وتم احتجاز الأب بينما تم إطلاق سراح الأم والرجل الذي أجبرت الفتاة على الزواج منه عام 2021، مع وضعهما تحت المراقبة.

وذكرت التقارير أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال، وفي حالة إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.