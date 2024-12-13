العالم اليوم - الإمارات ترحب باتفاق الصومال وإثيوبيا لنبذ الخلافات

انتم الان تتابعون خبر الإمارات ترحب باتفاق الصومال وإثيوبيا لنبذ الخلافات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:31 صباحاً - رحبت دولة الإمارات بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا، والذي يعزز التعاون والتواصل في منطقة القرن الأفريقي، مشيدة بجهود تركيا في تحقيق هذا التقدم الإيجابي نحو الاستقرار والتنمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "رحبت دولة الإمارات بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الهامة في تعزيز جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الأفريقي".

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، "بجهود الجمهورية التركية الصديقة، وبالمساعي التي بذلها فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، للتوصل إلى هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أن هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما مزيدًا من الازدهار والنماء.

وأكدت أن "دولة الإمارات تجمعها بكل من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية".