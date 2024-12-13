نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين يبعث برسالة هامة لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء السورية، مساء الخميس، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعث برسالة لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني".

وجاء في نص رسالة ملك البحرين: "لقد سعدنا بما ورد إلينا عن لقاء رئاسة إدارة الشؤون السياسية بالسفراء المقيمين بدمشق وهي سياسة حكيمة نقدرها كثيرا، وتعكس حرصكم على الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري".

وأضاف الملك في رسالته: "نحن في مملكة البحرين بحكم رئاستنا للقمة العربية، على أتم الاستعداد للتشاور المستمر معكم وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري".

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة تطلع بلاده لاستعادة سوريا دورها الأصيل في جامعة الدول العربية.

هذا، ويستضيف الأردن يوم السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

ويعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا المشكلة بقرار من الجامعة العربية اجتماعا للجنة في مدينة العقبة الأردنية بدعوة من الأردن، وتضم اللجنة الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات، وقطر، والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254 تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

من المهم الإشارة إلى أن قيادة المعارضة المسلحة في سوريا قررت تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس 2025، علما أن البشير كان يرأس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.