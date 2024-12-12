نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس موافقا للتوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تتماشى مع التوقعات، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وخفض المركزي الأوروبي نسبة الفائدة على الإقراض للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتصل إلى 3 بالمئة، من 3.25 بالمئة.

أبقى المركزي الأوروبي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير في المستقبل، خاصة مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف واستمرار حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد.

ووصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ أربعة بالمئة في يونيو فقط.

وألمح البنك أيضا إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض من خلال حذف الإشارة إلى إبقاء الأسعار "مقيدة بدرجة كافية"، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن مستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي.