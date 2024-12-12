الجيش اللبناني يبدأ إزالة مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجيش اللبناني جهودًا مكثفة في بلدة الخيام الواقعة في جنوب لبنان، حيث بدأ في تنفيذ عملية فتح الطرقات وإزالة مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ذخائر وصواريخ غير منفجرة، وذلك كمرحلة أولى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

يأتي هذا الانسحاب في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

التنسيق بين الجيش اللبناني و"يونيفيل"

وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية، دخل فوج الهندسة التابع للجيش اللبناني، في اللواء السابع، بلدة الخيام مستخدمًا الجرافات والآليات العسكرية، برفقة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لإتمام مهمة إزالة المخلفات وفتح الطرقات المتضررة من جراء الاحتلال.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

أول انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي قد نفذ أول انسحاب له من بلدة الخيام في جنوب لبنان أمس الأربعاء، ليحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المنسحبة، تنفيذًا للاتفاق الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أكدت في بيان لها أن الجنرال مايكل إريك كوريلا كان حاضرًا لمراقبة العملية، حيث التقى مع الجنرال جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، واللواء جاسبر جيفيرز، الرئيس المشارك لآلية التنفيذ والمراقبة لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

خطوة هامة نحو وقف دائم للأعمال العدائية

قال الجنرال كوريلا إن عملية الانسحاب من بلدة الخيام تمثل "خطوة أولى مهمة" نحو تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح أن هذه الخطوة تضع الأساس لمواصلة التقدم في تنفيذ الاتفاق، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا من خلال دعم آلية التنفيذ والمراقبة، بالتعاون مع يونيفيل.

وضع الحكومة اللبنانية في هذه الخطوة

من جانبه، أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تمركز وحدات الجيش اللبناني في الخيام ومرجعيون يعد خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وتطبيق قرار وقف إطلاق النار.

وأضاف ميقاتي في تدوينة عبر منصة إكس أنه يحيي الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة الحيوية، مشيرًا إلى أن القيادة اللبنانية تتابع بكل دقة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.

معلومات إضافية عن اتفاق وقف إطلاق النار

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في الشهر الماضي، وينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية في جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مع تعزيز الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في المنطقة.

يهدف الاتفاق إلى تقليص التصعيد الأمني في الجنوب وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمدنيين في المنطقة.