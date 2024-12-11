العالم اليوم - فقدان أكثر من 40 مهاجرا في مياه المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - أعربت منظمة إنسانية، يوم الأربعاء، عن خشيتها من أن يكون أكثر من 40 مهاجرا قد لقوا مصرعهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد أن أفادت ناجية وحيدة تبلغ 11 عاما عن غرق قارب كانت على متنه.

وقالت منظمة "كومباس كولكتيف" التي تساعد في عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط "نفترض أنها الناجية الوحيدة من القارب الغارق، وأن الأشخاص الـ44 الآخرين قد لقوا مصرعهم غرقا".

سمع طاقم السفينة "تروتامار 3" التابعة للمنظمة "وسط الظلام صرخات استغاثة الفتاة الأربعاء قرابة الساعة 2,20 صباحا (01,20 ت غ)، أثناء توجهها للتعامل مع حالة طوارئ أخرى.

وأضافت المنظمة في بيان إن "الفتاة البالغة 11 عاما من سيراليون كانت تطفو على سطح الماء منذ ثلاثة أيام مع سترتي نجاة مصنوعتين يدويا من إطارات معبأة بالهواء وسترة نجاة أخرى بسيطة".

وقال ماورو مارينو، الطبيب الذي قام بفحص الناجية، لصحيفة لاريبوبليكا إنه يعتقد أن الفتاة ظلت في البحر لمدة 12 ساعة تقريبا.

وأبلغت الفتاة رجال الإنقاذ أن القارب الذي كانت على متنه انطلق من صفاقس في تونس، لكنه غرق إثر هبوب عاصفة.

وصرحت متحدثة باسم منظمة "ميديترينيان هوب" لوكالة فرانس برس أن الفتاة تخضع للعلاج في المستشفى وهي تتعافى.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن زوارق خفر السواحل والشرطة عثرت الأربعاء على القارب المنكوب، لكن "لم يعثر على جثث أو آثار ملابس".