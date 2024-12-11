العالم اليوم - الجولاني يعد بحل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - قال زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، لوكالة أنباء رويترز في بيان مكتوب الأربعاء، إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها وتحكم الآن أغلب أنحاء سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها.

ورحبت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بتصريحات الجولاني بشأن الأسلحة الكيماوية، "لكنه ينتظر الأفعال".

وأبدت الولايات المتحدة حذرا في نظرتها للتغيرات التي تشهدها سوريا، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام على السلطة، ورحيل نظام بشار الأسد.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع جماعات المعارضة في سوريا.