العالم اليوم - فيديو.. اكتشاف نفق سري ضخم في جبال القلمون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريف دمشق.

يذكر أن جبال القلمون كانت تعتبر موقعا تابعا لحزب الله في سوريا.

وأشار ناشطين إلى أن النفق المكتشف مؤخرا، كان يستخدم لتخزين ونقل الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله.

وأعلنت الفصائل المسلحة، الأحد، "إسقاط بشار الأسد وبدء عهد جديد لسوريا"، إثر دخول قواتها دمشق فجر الأحد عقب هجوم سريع أنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من 5 عقود.

وفي وقت سابق الأربعاء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو ضبط مصنع ضخم لمخدر الكبتاغون في أحد القصور التابعة لعائلة الأسد، بحسب نشطاء.

وأظهر الفيديو مصنعا مهجورا يحتوي على مواد مختلفة، بينها براميل وأكياس، ومئات الحبوب المخدرة في شرائط، وأشار نشطاء إلى أنه مصنع لإنتاج الكبتاغون، تابع لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، ولكن لم يتسن لسكاي نيوز عربية التأكد من هذه المعلومة.