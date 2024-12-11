نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن زايد يبحث مع ملك الأردن الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاربعاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد التطورات في سوريا.

ووصل عبد الله الثاني إلى الإمارات في وقت سابق اليوم برفقة ولي العهد الأمير حسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وقالت وكالة الانباء الاردنية "بترا" أنه جرى خلال الاجتماع بحث الأحداث في سوريا والتطورات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان على احترام خيارات الشعب السوري والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مشددين على أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية عربية وللمنطقة عامة.

من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني على على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مضيفا أن استمرار الحرب على غزة يحول دون التوصل إلى تهدئة شاملة.

ودعا إلى إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وحول الأوضاع في لبنان، أكد العاهل الأردني أهمية بذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الامارتية "وام" أن اللقاء بين بن زايد وعبد الله الثاني بحث العلاقات بين البلدين وجوانب التعاون.

وأكد الاجتماع على مواصلة التشاور في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، حسب "وام".

وشدد صاحب الطرفان على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة.