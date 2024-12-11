العالم اليوم - تقارير: عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

انتم الان تتابعون خبر تقارير: عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - تشهد شركة Meta حاليًا انقطاعًا كبيرًا يؤثر على جميع منصاتها، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، ثريدز، ماسنجر، وواتساب.

ووفقًا لموقع Downdetector.com، تم تسجيل زيادة حادة في تقارير الأعطال من قبل المستخدمين عبر هذه الخدمات المختلفة.

وتم تسجيل أكثر من 70,000 تقرير عن مشكلات في المنصة، مما يدل على أن المشكلة كبيرة ومنتشرة على نطاق واسع. كما وردت أكثر من 100,000 تقرير عن أعطال في فيسبوك.

والخدمات المتأثرة هي فيسبوك، وإنستغرام، وثريدز، وواتساب، وفيسبوك ماسنجر.

تأثير واسع النطاق

وبدأت الأعطال قبل الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، وتؤثر على عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

والمشكلات التي يواجهها المستخدمون هي عدم القدرة على استخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني للخدمة بالكامل، وعدم القدرة على نشر المحتوى عبر الخدمة، وظهور أخطاء، مثل عرض جميع منشورات فيسبوك بدون تعليقات، وتحميل الخدمة ببطء شديد وبأداء ضعيف.

وعلى فيسبوك، تظهر رسالة بسيطة تقول: "نعمل على إصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن."