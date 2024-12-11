البنتاغون يدعو لتسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - دعا البنتاغون في بيان له اليوم الثلاثاء إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة الأمريكية.

وجاء في البيان: "هناك حاجة لتسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة بأكملها من المحللين إلى المقاتلين والمديرين الماليين".

وبحسب البيان فإن "هذا النهج سيزيد من إمكانيات البنتاغون، وفي هذا الصدد، تم اقتراح أربعة مشاريع تجريبية، اثنان يتعلقان باستخدام الذكاء الاصطناعي في ظروف القتال، واثنان آخران لتنظيم إدارات الوزارة".

ويقترح البيان إجراء مشاريع وتجارب خلال 90 يوما على استخدام الذكاء الصناعي، واصفا المبادرة بأنها الأولى من نوعها في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع.